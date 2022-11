Uova alla salmonella e spezie con allergeni, scattano i richiami dai negozi: occhio ai marchi

10 novembre 2022 a

a

a

Ancora allarmi nel piatto. Il ministero della Salute nella giornata ddi giovedì 10 novembre ha annunciato il richiamo dai negozi di diversi tipo di prodotti alimentari per rischio potenziale per la salute dei consumatori. Sotto la lente ci sono le uova a marchio Aurora S.R.L - Copav prodotte a Falconara Marittima, Ancona. Il motivo è la positività "per Salmonella Enteritidis a seguito di campionamento ufficiale feci galline ovaiole" eseguito in data 27/10/2022.

Il provvedimento riguarda i lotti 22420634AVI (data di scadenza 14/11/2022), L22420650AVi/ 16.11.22, 22420655AVI/ 17.11.22, 22430669AVI/ 23.11.22, 22440674AVI/ 27.11.22. Alla clientela è chiesto "di non consumare il prodotto e di riportare la confezione" al punto vendita dove è stata acquistata.

Il ministero ha segnalato anche il rischio alimentare per un Mix a base di cannella in polvere a marchio Ipafood prodotto a Frigento (Via Taverna Di Annibale 23 - 83040 Frigento AV) in confezioni da 10 grammi. Il motivo del richiamo dai negozi è la presenza di un allergene, l'anidrite solforosa. I lotti richiamati sono il 21343 e 22157 con data di scadenza o termine minimo di conservazione 31/12/2024 e 30/06/2025. Anche in questo casa, chi dovesse aver già acquistato il prodotto è pregato di non consumarlo e riportarlo al punto vendita