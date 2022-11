Migranti, Ocean Viking verso Tolone. Francia: "Ci saranno conseguenze"

10 novembre 2022 a

È scontro totale tra l'Italia e la Francia sul tema dei migranti. La nave Ocean Viking di SOS Mediterranée con oltre 200 migranti a bordo verrà accolta in Francia "in via eccezionale". È quanto ha precisato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, nell'intervento in cui ha comunicato che la Ocean Viking approderà domani mattina al porto di Tolone a seguito del rifiuto dell'Italia a dare il via libera allo sbarco in uno dei suoi porti.

Una scelta definita incomprensibile e irresponsabile dal ministro francese Darmanin. "La Francia si rammarica profondamente del fatto che l'Italia non si sia comportata come uno Stato europeo responsabile. La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che riguarda tutti noi e richiede una risposta europea. Le nuove autorità italiane hanno fatto la scelta incomprensibile di non rispondere alle diverse richieste di assistenza rivolte dalla nave" Ocean Viking con 234 migranti a bordo "negli ultimi giorni, nonostante si trovasse senza alcuna contestazione possibile nella zona di ricerca e soccorso italiano" ha sottolineato il ministro francese che ha assicurato come un terzo dei migranti della Ocean Viking verranno accolti anche dalla Germania. "Le persone che non hanno diritto al soggiorno e all'asilo sul nostro territorio saranno sottoposte senza indugio a procedure di allontanamento", ha precisato Darmanin.

Il disappunto espresso dal ministro francese ha comportato subito provvedimenti contro il nostro Paese. "È evidente che con effetto immediato la Francia sospende l'insieme dei ricollocamenti di 3.500 rifugiati a beneficio dell'Italia e chiede a tutti gli altri partecipanti al Meccanismo europeo, in particolare alla Germania, di fare lo stesso" ha annunciato Darmanin sottolineando come verranno rinforzati i controlli alle frontiere. "La Francia nelle prossime ore adotterà delle misure di rafforzamento dei controlli alle nostre frontiere interne con l'Italia e trarrà anche tutte le conseguenze dell'atteggiamento italiano sugli altri aspetti delle relazioni bilaterali" ha concluso il ministro francese.