Milano, ragazzo di 14 anni muore in bicicletta. Travolto dal tram mentre va a scuola

Tragedia a Milano dove un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un tram mentre andava a scuola in sella alla sua bicicletta. A nulla sono valsi gli interventi sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari. L'incidente è avvenuto alle 8,15 del mattino in via Tito Livio.

Il corpo del 14enne è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti insieme al 118 ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi è giunta la Polizia Locale. Atm, l'azienda del Trasporto Pubblico milanese, è intervenuta con una nota sul disastro e ha espresso «profondo cordoglio per il tragico incidente». Ancora una volta emerge il tema della sicurezza stradale, soprattutto per la difficile convivenza tra biciclette e sistema del trasporto urbano pubblico e privato.