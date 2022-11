Migranti, la mossa del governo: sanzione da 50mila euro alle navi ong che non lasciano il porto

07 novembre 2022 a

Una sanzione da 50mila euro alle navi delle ong che dopo aver fatto sbarcare i migranti autorizzati non lasciano il porto. E' la mosssa del governo per far rispettare i decreti di sbarco temporaneo. La mail che informa della sanzione è stata notificata alla Humanity 1 che si trova nel porto di Catania. L'altra nave attualmente attraccata e che non vuole ripartire è la Geo Barentz, che a differenza della prima Ong, non ha confermato di aver ricevuto ancora la mail. A darne notizia è Angelo Bonelli di Europa Verde.

"Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35 migranti rimasti a bordo non c'è una scadenza, un termine temporale", sottolineano intanto ambienti vicini ai legali della Humanity 1, anche in relazione alla tempistica di presentazione dei ricorsi al Tar e al tribunale civile. Intanto Riccardo Gatti, responsabile operazioni di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, responsabile della nave Geo Barentz dice di "stare valutando come procedere anche a livello legale. Abbiamo ricevuto il decreto interministeriale, il nostro team legale sta lavorando per riscontrare illegalità nelle azioni messe in atto dalle autorità, ma anche come procedere secondo una difesa determinata dalla situazione in cui ci troviamo". La Humanity ha fatto ricorso al Tar del Lazio.