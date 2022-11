Integratori per uomo contenenti Yohimbina, allerta del ministero: pericolo per la salute

07 novembre 2022 a

Il Ministro della Salute torna a lanciare l'allerta Yohimbina, sostanza ricavata dall'albero Pausinystalia yohimbe proveniente dall'Africa occidentale, altrimenti detto Yohimbe o talvolta italianizzato nel termine "ioimbina". Si tratta di una sostanza attiva usata per dimagrire e contrastare la disfunzione erettile ma il suo uso in Italia è vietato negli integratori alimentari perché considerato pericoloso.

Il ministero della Salute con una nota ha fatto sapere che il Sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF) ha permesso di individuare due integratori alimentari prodotti negli Stati Uniti contenenti, alla lettura dell'etichetta, Yohimbina (o Yohimbe). Si tratta d diversi lotti con i marchi 'Natrol Yohimbe Bark, Men's Health capsule da 500 mg' e 'Stamina-Rx - Maximum sexual stimulant compresse da 550 mg Hi-Tech Pharmaceuticals'. La Yohimbina, ricorda il ministero, è una "sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari, che può avere serie ripercussioni sulla salute".

Nella nota il ministero raccomanda ai consumatori di non acquistare tali prodotti e di astenersi dal consumarli. Questi due integratori sono venduti attraverso siti internet in diversi Paesi europei tra cui il nostro ma non risultano notificati in Italia.