Ritiro cannella dai supermercati, richiamo alimentare urgente per questi lotti

Non solo listeria nei wurstel, salmonella negli ovetti di cioccolato ed Escherichia coli nei surgelati, c’è anche il rischio di anidride solforosa nella cannella. Il Ministero della Salute, ha diramato un avviso di sicurezza sulla cannella in polvere Bio del marchio “La Finestra sul cielo” commercializzato da “BiotoBio srl”.

I lotti richiamati sono 100523A, 110523 e 120523 assemblati nello stabilimento di Villareggia, Torino. I vasetti sono ciascuno di 80g e riportano come scadenza 10, 11 e 12 maggio 2023. Il motivo alla base del ritiro è “la presenza dell’allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta”.

Il Ministero raccomanda alle persone allergiche a tale sostanza di controllare l’etichetta del prodotto acquistato e di non consumarlo in caso di corrispondenza con le confezioni di cannella oggetto del richiamo. L’alimento può essere riportato al punto vendita per il rimborso o la sostituzione e per chiarire eventuali altri dubbi.

Non esistono pericoli per le persone non soggette ad allergia all’anidride solforosa. Alla luce dei recenti numerosi casi di alimenti messi in commercio, ma contaminati e dunque nocivi per la salute, l’associazione Altroconsumo ha denunciato la lentezza delle segnalazioni: troppo spesso avviene quando il cibo è già nella catena della grande distribuzione e la popolazione è intossicata o a serio rischio. Per aumentare il livello d’incolumità dei consumatori, Altroconsumo ha chiesto al Ministero della Salute maggior tempestività nei richiami, più vigilanza e controlli capillari sui produttori e una comunicazione più efficace e trasparente con i cittadini.

G.O.