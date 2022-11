Migranti, in 34 restano sull'Humanity 1 e non possono sbarcare. Il gesto di Soumahoro

06 novembre 2022 a

Sono sbarcati a Catania 145 dei 179 migranti giunti ieri sera a bordo della Humanity 1. A riferire i numeri è la ong tedesca Sos Humanity secondo cui sulla nave sono rimaste, al termine dell’ispezione effettuata, 34 persone, "uomini adulti, senza problemi medici che le autorità italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare". La ong chiede "lo sbarco di tutti".

Inoltre va segnalato il gesto del parlamentare Aboubakar Soumahoro, salito sulla nave Humanity 1, in seguito a un malore di uno dei profughi e la decisione di non far sbarcare tutti i migranti, in quanto ritenute in buona salute: “‘Respingere’ illegalmente 40 persone sfinite e con le lacrime agli occhi, negare il diritto a decine di naufraghi è illegale ed è disumano. Questo non è difendere i confini italiani e non migliora la vita di chi vive in Italia. Questo è disumanità e noi resisteremo. Sono otto ore con le vite sospese, otto ore di disumanità, otto ore senza cuore, di persone che hanno affrontato freddo, traumi, un calvario. Presidente Meloni, lei ha giurato sulla costituzione italiana. Non può piegare la nostra carta costituzionale per dei giochi di potere che rispondono a una deriva non umana”.

Ma la questione migranti è tutt’altro che risolta. Al largo delle coste catanesi si trovano infatti altre tre navi ong con 846 migranti che chiedono un porto sicuro: la Geo Barents di Medici senza frontiere con 572, la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 234 persone e la Rise Above con 95 a bordo. La situazione resta delicatissima anche per le incerte condizioni meteo.