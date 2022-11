Migranti, ecco lo sbarco dei fragili della nave Humanity: il piano

05 novembre 2022 a

a

a

Al porto di Catania è tutto pronto per accogliere la nave Humanity 1. È presente sia il personale della Protezione Civile locale che i medici dell'Usmaf. La nave era già nei pressi del porto poco prima delle 22, con l'arrivo fissato per le 23. I naufraghi, per questa notte, verranno ospitati nei dormitori della Protezione civile che verranno allestiti in una struttura sportiva, che è in corso di individuazione. Domani mattina poi la Protezione civile attenderà di capire le disposizioni del Viminale per la ricollocazione nelle strutture di accoglienza loro destinate. A scendere, dopo l'ispezione medica, saranno i soggetti fragili. In tutto a bordo della nave sono presenti 172 naufraghi.

Chi può sbarcare: Pianteodosi mantiene la linea dura con le Ong

Diventano quindi realtà i timori della Ong: “Temiamo che le autorità lascino semplicemente sbarcare casi di emergenza e bambini, forse minorenni. Temiamo per i diritti di protezione delle persone che sono state salvate dall'emergenza in mare e tutti hanno bisogno di protezione. Temiamo che questa notte si verificherà un respingimento”.