Foggia, scompare elicottero per le Tremiti

Scompare elicottero Alidaunia sulla tratta Foggia-Tremiti. Sono in corso le ricerche di un A109, con 5 persone a bordo più l'equipaggio, che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. L'elicottero con cui si sono persi i contatti, intorno alle 9.30, è un volo della compagnia Alidaunia, con base a Foggia, che effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo dauno e le isole Tremiti.

Anche l’#AeronauticaMilitare partecipa alle ricerche dell’#elicottero A109 di Alidaunia decollato dalle Isole Tremiti. Un #HH139 dell'84° CSAR del 15º Stormo si è alzato in volo da Gioia del

Le ricerche a terra o con sorvoli si concentrano nell'area a sud di Apricena, in direzione di San Severo, da parte dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco. Nell'area interessata le condizioni climatiche non consentono una visibilità ottimale e ci sono raffiche di vento. Partecipa alle ricerche anche l'Aeronautica militare con un elicottero partito da Gioia del Colle (Bari), dove fa base l'84esimo centro Sar del 15esimo stormo, per effettuare altri sorvoli.