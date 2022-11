Roma, blitz degli attivisti contro un quadro di Van Gogh: imbrattato con una minestra

04 novembre 2022 a

Un’opera di Van Gogh, ‘Il Seminatore’, esposta alla mostra in corso a Palazzo Bonaparte a Roma, è stata imbrattata da un gruppo di ambientalisti che gli hanno gettato contro una minestra di verdura. “Per il momento possiamo solo dire che l’opera non è stata danneggiata”, spiegano da Arthemisa, la società curatrice della mostra. Autori del gesto quattro giovani di Ultima Generazione (noti ai più per aver spesso bloccato il Grande Raccordo Anulare della Capitale), entrati pagando regolarmente il biglietto. Nella confusione gli attivisti per il clima si sono avvicinati all’opera, e hanno tirato fuori il cibo in scatola che hanno lanciato contro il quadro, protetto da una teca di vetro.

“Il Seminatore al tramonto”, preso di mira dagli ambientalisti oggi a Roma, è un olio su tela che Van Gogh dipinse nel giugno 1888 ad Arles, durante il soggiorno in Provenza (febbraio 1888-maggio 1889). Appartiene al periodo in cui la sua pittura cambia, ogni spazialità disegnata è eliminata, lo spazio è creato dal colore. La scena dell’opera si svolge in un paesaggio agreste, particolarmente amato da Van Gogh: un contadino vestito con pantaloni e camicia blu incede con passo deciso in un’ampia pianura, intento nella semina dei campi: con il braccio sinistro tiene a tracolla un sacchetto di semi e con il destro, compiendo un ampio gesto, sparge il frumento. Sull’orizzonte sta lentamente scomparendo il disco solare. L’opera è attualmente conservata al Museo Kroller-Muller di Otterlo, dal quale provengono i 50 capolavori che fino al 26 marzo 2023 saranno in mostra a Palazzo Bonaparte a Roma.