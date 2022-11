Twitter, tutte le novità volute da Elon Musk: account verificati a pagamento

01 novembre 2022 a

Rivoluzione per Twitter. Il nuovo proprietario del social network, Elon Musk, ha annunciato in un tweet il prossimo lancio di un abbonamento da 8 dollari al mese per gli utenti che vogliono far certificare i propri account come autentici ed essere meno esposti alla pubblicità. Il social network offre un abbonamento alle funzioni a pagamento dallo scorso anno ma Musk vuole un nuovo programma, più costoso, che diversifichi i flussi di entrate della piattaforma. “L’attuale sistema per chi ha o non ha la spunta blu - scrive Musk - è una cavolata. Potere al popolo! Spunta blu per 8 dollari al mese”. Il prezzo - spiega dopo aver definito l’attuale modalità come sistema di “Signori e vassalli” - è aggiustato per paese in proporzione alla parità di potere d’acquisto. Tra le varie funzionalità si potrà ottenere priorità nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca, tutte cose essenziali per evitare spam e truffe. Inoltre si avrà la possibilità di pubblicare video e audio più lunghi e ci sarà una pubblicità dimezzata. Il ceo di Tesla ha infine proposto un "bypass del paywall per gli editori disposti a lavorare" con la piattaforma di social media. "Ciò darà anche a Twitter un flusso di entrate per premiare i creatori di contenuti", ha spiegato Musk in un altro cinguettio.