Meteo, fine del caldo e dell'alta pressione. Ecco la perturbazione che porta l'autunno

Oramai ci eravamo abituati alla alte temperature e al clima quasi estivo che ci ha accompagnati fino a fine ottobre. L'anticiclone che ha stazionato sull'Italia per settimane, però, ha le ore contate. Secondo le previsioni dei meteorologi, infatti, il caldo sta per lasciare la nostra penisola e sta per cedere il passo a una perturbazione che porterà con sé forse maltempo ma sicuramente un abbassamento delle temperature percepite.

Ma quando accadrà tutto questo? In base ai modelli previsionali, lo choc avverrà proprio in concomitanza con il passaggio del mese, da ottobre a novembre. Gli effetti della perturbazione atlantica, infatti, si faranno sentire già dal 1° novembre quando le regioni del nord Italia saranno interessate dal passaggio di aria più fredda proveniente dalla Francia. Nei primi giorni di novembre, insomma, al centro-sud continuerà a fare caldo. La situazione, invece, cambierà radicalmente anche al sud a cavallo tra il 4 e il 5 novembre. A partire da quella data, insomma, potremo dire davvero addio all'estate e tuffarci nella stagione autunnale.