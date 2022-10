Sicurezza alimentare, taleggio contaminato: i marchi ritirati dai supermercati

28 ottobre 2022 a

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo richiamo alimentare. Nel mirino, questa volta, sono finiti alcuni lotti di taleggio Dop a latte crudo, commercializzati con i marchi Casarrigoni, Pascoli del Fattore e Terre d’Italia. Il richiamo è dovuto alla presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC gene eae sg O26) in 25 grammi di prodotto.

Come si legge sul fattoalimentare.it, i formaggi interessati sono tutti indicati dal lotto di produzione 04082A e hanno queste caratteristiche: Taleggio Dop a latte crudo Casarrigoni, venduto in forme intere, con i lotti di confezionamento numero L. 25272 e scadenza 28/11/2022; L. 25276 e scadenza 02/12/2022, L. 25279 e scadenza 05/12/22 e L. 25280 e scadenza 06/12/22; Taleggio Dop a latte crudo Pascoli del Fattore, venduto in forme intere, con i lotti di confezionamento numero L. 25272 e scadenza 28/11/22, L. 25276 e scadenza 02/12/22 e L. 25277 e scadenza 03/12/22; Taleggio Dop a latte crudo Terre d’Italia, venduto in porzioni da 200 grammi, con il lotto di confezionamento numero 25277 e scadenza 03/11/2022.