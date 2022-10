Sicurezza alimentare, tracce di bisfenolo in 6 marche di tonno in scatola

27 ottobre 2022 a

a

a

Una nuova allerta alimentare. Dopo l'allarme sulla listeriosi ora, come rivela il sito online il Salvagente, scatta l'allerta sul tonno in scatola dove sono state trovate tracce di bisfenolo, sostanza chimica impiegata nella produzione delle plastiche in policarbonato.

Il sito online il Salvagente, a giugno 2022, ha svolto delle analisi sulle lattine di tonno all'olio d'oliva di sei grandi marchi, i più venduti, per verificare l’eventuale presenza della sostanza chimica. Come si legge sul sito "i risultati mostrano che tutti i campioni analizzati presentano valori di bisfenolo al di sotto del limite di migrazione specifica indicato nel Regolamento (UE) 2018/213". Nonostante il fatto che "il biosfenolo continua a continua a rimanere, come una sorta di rumore di fondo, nelle lattine di tonno che arrivano sulle nostre tavole si può dedurre come sia diffusa la sensibilizzazione dei produttori europei e italiani su queste contaminazioni, e il monitoraggio per rispettare i limiti di sicurezza indicati dalle autorità sanitarie" conclude il sito. Ma perché il biosfenolo è così pericoloso? "L'esposizione prolungata potrebbe comportare: tumori, effetti sul sistema endocrino, equilibrio ormonale e attività riproduttiva" spiega il sito che avverte: "Con ogni probabilità questa presenza rimarrà fino a quando non si deciderà di vietare una sostanza che in Italia – come dimostrano i risultati del progetto Previeni sul biomonitoraggio degli interferenti endocrini, coordinato dall’Istituto superiore di sanità – ha un’esposizione diffusa nella popolazione", conclude il sito.