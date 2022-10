Listeria, i noti pancake ritirati dai supermercati. Il ritardo del Ministero

11 ottobre 2022 a

Dopo i casi dei wurstel e dei tramezzini al salmone, il ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme sulla sicurezza alimentare che riguarda la possibile presenza di listeria monocytogenes nei pancake al cioccolato a marchio Bernard Jarnoux Crêpier. Il listeria monocytogenes è un batterio che provoca la listeriosi: un'infezione causata dall'ingerimento di cibi contaminati.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni di sei pezzi (150 grammi) con il numero di lotto 256 e la data di scadenza 11/10/2022. I pancake richiamati sono stati prodotti dall’azienda Crêperie Jarnoux nello stabilimento sito nella zona industriale di Lanjouan a Lamballe, in Francia (marchio di identificazione FR 22.093.041 CE). Il nuovo allarme arriva da un prodotto francese e come riporta il sito ilFattoAlimentare.it ci sono voluti 19 giorni per fare arrivare la comunicazione ai consumatori italiani. La notizia del richiamo è stata diffusa dal ministero delle Salute in ritardo rispetto alla Francia, dove i pancake sono stati ritirati dal mercato il 22 settembre. L'avviso della Francia, nella cui documentazione si dice che il prodotto è distribuito anche in Italia, è stato notificato al Rasff ( il Sistema di allerta rapido per gli alimenti) il 4 ottobre 2022. Ma solo il 10 ottobre 2022 (sei giorni dopo) il ministero della Salute italiano ha informato i consumatori del richiamo dei pancake al cioccolato. Un ritardo doppio: sia per quanto riguarda la tempestività della comunicazione sia perché l'avviso del ministero è arrivato il giorno prima della scadenza del prodotto in questione.