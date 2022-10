Schiaffo del Papa ai profeti del "gender fluid": "La famiglia è fatta di uomo e donna che creano"

Il Pontefice invita a misurarsi con le trasformazioni della società. Ma al tempo stesso mette in chiaro il concetto di coppia per la Chiesa

Tolleranza, rispetto, ma non certo identificazione con la "famiglia". Papa Francesco è sempre stato un Pontefice aperto verso tutte le sfaccettature della società. Ma, di fronte all'avanzata della cultura del "gender fluid", decide di mettere le cose in chiaro.

«La cultura della fede è chiamata a misurarsi, senza ingenuità e senza soggezione, con le trasformazioni che segnano la coscienza attuale dei rapporti tra uomo e donna, tra amore e generazione, tra famiglia e comunità» evidenzia il Papa ricevendo in udienza la Comunità Accademica del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

“Onu da ripensare, ha troppi limiti”. Papa Francesco alza la voce sulla pace Tuttavia Bergoglio ha ribadito che «la famiglia è fatta di un uomo e di una donna che si amano e creano. Per capire la famiglia dobbiamo sempre andare al concreto: le ideologie rovinano, si mischiamo e fanno una strada di distruzione. Non dobbiamo aspettare che la famiglia sia perfetta, per prenderci cura della sua vocazione e incoraggiare la sua missione».

Al termine del suo discorso, Francesco ha citato sempre a braccio «un’esperienza che ho avuto quando facevo il saluto in piazza prima della pandemia. È venuta una coppia, sembravano giovani: 60 anni di matrimonio. Lei a 18, lui a 20… ’Non vi annoiate dopo tanti anni? State bene?’ Si sono guardati, se ne sono andati e sono tornati un’altra volta. Piangevano: ’Ci amiamo'. Dopo 60 anni. Questa è la più bella teologia sulla famiglia che ho visto».