Cagliari, crolla l'aula magna dell'università. Il sindaco: "Poteva essere una strage"

Le lezioni erano terminate da poco e l'aula magna era vuoto ma la città di Cagliari è sotto choc. Ieri sera la palazzina della Facoltà di Geologia dell'Università di Cagliari si è sbriciolata come mostrano i video diffusi dai vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto. Gli studenti che uscivano dalla mensa e quelli che alloggiano nella vicina Casa dello studente nel campus Sa Duchessa si sono precipitati fuori, in strada.

"Poteva essere una strage" ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu. Per il Rettore Francesco Mola è stato "un fulmine a ciel sereno perché dai controlli di routine non erano emersi problemi strutturali". Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel crollo, per tutta la notte i pompieri hanno lavorato per escludere ogni possibilità.