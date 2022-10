Meteo, ondata di caldo eccezionale: l'Ottobrata bis arriva fino a novembre

14 ottobre 2022 a

Il maltempo che a macchia di leopardo ha colpito al Sud negli ultimi giorni non ha ancora perso la sua intensità ma nei prossimi giorni andiamo incontro a una nuova onda di caldo eccezionale, un secondo de tempo della cosiddetta Ottobrata italiana. Le previsioni degli esperti de IlMeto.it indicano un bis di quanto visto dai primi di ottobre fino al 10.

Dal fine settimana vedremo infatti un ritorno dell’anticiclone nordafricano con sole e caldo "per un lungo periodo". Si tratterà di una ondata eccezionale in primis perché avrà l'effetto di dare 20-25 giorni asciutti a uno dei mesi di solito più piovosi dell'anno. "Con l’Ottobrata bis vivremo un’altra fiammata nordafricana con valori caldissimi e il 2022 continuerebbe ad essere il più caldo da 222 anni", spiegano i meteorologi.

Il fenomeno riguarda ampie zone dell'Europa perché sono previsti valori di 8-10 gradi superiori alla media in Francia e Germania, 6-7 in Italia "con 26°C a Roma, fino a 27°C nei fondovalle altoatesini, ancora di più in Sicilia e Sardegna con punte di 28-30°C all’ombra" contro una media stagionale di circa 18 gradi. Quanto durerà? E varrà per tutta Italia? Innanzitutto va registrato che l'ondata di caldo eccezionale sarà "molto lunga" e durerà almeno 10 giorni, forse fino alla prima settimana di novembre. Nel dettaglio, sabato 15 ottobre avremo sole con nubi sparse su Liguria, zone alpine, centro e alta Toscana, sole con temperature massime in aumento al Sud. Domenica 16 ottobre nubi in aumento al Nord e al Centro. Poi l'Ottobrata italiana bis entrerà nel vivo con temperature in aumento in tutta la Penisola e alta pressione fino alla fine del mese.