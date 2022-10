Meteo, ecco la tregua di ottobre. Giuliacci: “Caldo fuori stagione, balzo delle temperature”

12 ottobre 2022 a

Quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni? A raccontare che tempo farà è il colonnello Mario Giuliacci, con un articolo apparso sul suo sito: “Sta per terminare la lunga fase meteo piovosa che, seppure non simultaneamente, ha interessato ora il Nord, ora il Centro, ora il Sud. Tuttavia, gli accumuli sono stati modesti, tranne le regioni meridionali, Lazio, Isole e una piccola area del Nord-Ovest. Una nuova perturbazione giunta dalla Spagna interesserà tra giovedì 13 e venerdì 14 le regioni meridionali, ma poi per circa 10 giorni le perturbazioni diserteranno l’Italia”.

Ci sarà una vera novità dal punto di vista climatico, annunciata dal meteorologo: “Tra il 13 e i 14 del mese, sull’Italia si allungherà l’Anticiclone delle Azzorre, ma poi almeno dal 15-16 arriverà l’anticiclone africano, quindi, bel tempo mentre le temperature e balzeranno all’insù, specie tra il 18-20 del mese”. La fine del mese non sarà così clemente, ponendo fine ad una calda ottobrata: “Poi - spiega Giuliacci - temperature in calo, tanto che tra il 23 e il 25 ottobre dovrebbero gradualmente tornare le fresche e piovose correnti atlantiche”.