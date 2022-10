L'aria che tira, la tesi di Cardini su Putin scatena la rissa con Roncone: "Camicia nera", "vai dallo psichiatra"

12 ottobre 2022 a

Botte da orbi e colpi bassi a L'aria che tira, il programma in onda mercoledì 12 ottobre su La7. Ospite di Myrta Merlino c'è lo storico Franco Cardini le cui posizioni sulla guerra in Ucraina creano un dibattito che degenera presto in scontro con Fabrizio Roncone del Corriere della sera, e in cui si inserisce - in difesa dell'accademico - Luca Telese.

Cardini è carico a pallettoni contro i "guerrafondai da salotto", e legge parti del discorso di Vladimir Putin in occasione dell'annessione delle quattro regioni occupate. Il presidente russo tornava a chiedere a Kiev di "cessare il fuoco" e di "tornare al tavolo dei negoziati". Ebbene, secondo lo storico l'Occidente ha ignorato queste e altre richieste da parte di Mosca. Cardini torna a condannare l'aggressione, ma ricorda i prodromi del Donbass che a suo dire hanno portato alla reazione russa. "Putin sostiene di essere pronto e di averlo detto molte volte, ed è obiettivamente vero. Ma media e politici non se ne sono accorti? Zelensky dichiara che non parlerà mai con Putin. Vuole continuare la guerra, che dipende dai rifornimenti occidentali" argomenta Cardini che è un fiume in piena. "Joe Biden la faccia finita, si seda al tavolo dei negoziati, è il mandante di Zelensly ed è lui che può liberarci da questa guerra" sbotta infine lo storico.

La parola passa a Roncone che sottolinea come Putin sia un "gangster" e non ci si può sedere a un tavolo con lui. Cardini lo incalza: "Sapeva delle richieste di Putin? Secondo lei non si fanno trattative?" Il giornalista è piccato per le interruzioni: "Se non mi fa finire inizio a sospettare della camicia nera che indossa...". "Non faccia il furbo, di camicie nere sono pieni i negozi. Ora Putin è anche fascista? Veda il suo psichiatra" conclude Cardini.

Telese condanna la provocazione della camicia nera, come se Roncone non conoscesse la storia di Cardini: "hai detto che è fascista o filofascista...". "Ma hai bevuto? Il caffè prendilo normale, non corretto prima delle trasmissioni" replica allora Roncone con Myrta Merlino che non sa più come porre freno a una discussione uscita dai binari.