Cartabianca, Orsini sull'Ucraina: gli attentati fanno un favore a Putin

A "Cartabianca" si parla di guerra tra Russia e Ucraina. La trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3 ha acceso i riflettori sull'invasione della Russia e sui tentativi di resistenza da parte delle forze ucraine sostenute dalla Nato. In studio c'è anche Alessandro Orsini, dovente di Sociologia del terrorismo internazionale. Orsini ha parlato degli ultimi giorni di guerra e delle conseguenze degli attacchi di Kiev contro le forze del Cremlino. "Gli attentati che sono stati condotti contro la Russia paradossalmente stanno facendo un favore a Putin - ha detto Orsini alla Berlinguer - Ogni attentato, infatti, dà a Putin la possibilità di spingere il suo popolo contro l'Occidente. E gli dà anche la scusa di parlare di arma atomica. I bombardamenti russi sono un vero e proprio crimine nei confronti della popolazione civile ucraina. Purtroppo si sono poste le condizioni di base per il lancio dell’arma nucleare tattica".

Orsini gela tutti: iniziamo a pensare alla guerra nucleare. Cosa sta facendo Putin

Poi Orsini ha passato in rassegna l'atteggiamento di Biden e Putin. "Il rapporto tra i due leader, in fondo, è di inimicizia ma anche di amicizia. Se Biden dovesse fare un'altra guerra non vorrebbe l'ostacolo della Russia. Ma non ci dimentichiamo che Biden col nucleare rischia il posto. Con uno scontro nucleare, gli europei insorgerebbero contro i loro governi. Insomma chiederebbero contro di tutto quello che sta succedendo".