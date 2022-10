Gratta e Vinci da 500mila euro, non ritira il premio e rischia di perdere tutto. Altri due casi in Sicilia

04 ottobre 2022 a

a

a

Vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma a quanto pare ancora non lo sa. È il caso che si sta verificando a Napoli, dove l'ignoto fortunato non si è presentato a ritirare il premio nell'Ufficio Premi di Sisal.

Ancora 6 giorni e poi la vincita da 500mila euro di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, non potrà più essere riscossa: la scadenza è fissata infatti al prossimo 10 ottobre. Ma ad oggi, secondo quanto rende noto l'Ufficio Premi di Sisal, non si è ancora palesata la persona che giovedì 11 agosto, al Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli, ha preso il biglietto vincente.

Il premio funziona così: 200mila euro vengono corrisposti subito, in denaro, senza alcun vincolo. La restante parte, pari a 300mila euro, è dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano con due anni di tempo per trovare la soluzione migliore. Questa la combinazione vincente: 13, 18, 21, 36, 38. Ma c'è bisogno che il fortunato se ne accorga, altrimenti sarà tutto vano.

Anche in Sicilia non sono stati ancora incassati due premi da 50 mila euro relativi al concorso "Super Estate" di SuperEnalotto SuperStar. Sono stati 300 i premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (numero 83 di martedì 12 luglio 2022, numero 84 di giovedì 14 luglio 2022 e numero 85 di sabato 16 luglio 2022). "E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna. Dei 300 premi da 50 mila euro assegnati, infatti, sono 2 quelli non ancora riscossi in Sicilia" fa sapere Sisal.