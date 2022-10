Il caro bollette mette a rischio la settimana bianca

03 ottobre 2022 a

Il caro energia sta mettendo in ginocchio l'intero Paese. E tra quelli che subiranno le conseguenze peggiori dalle bastonate che vengono dalle bollette sono proprio gli albergatori. L'allarme è lanciato innanzitutto dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ha messo in guardia i turisti che saranno interessati a trascorrere qualche giorno in montagna. Il prossimo inverno potrebbe nascondere varie brutti sorprese per tutti noi.

Gli operatori del settore assicurano che, negli anni passati, il costo dell'energia incideva tra l'8 e il 15%. Oggi, invece, si supera il 30%. Per questo è necessario rivedere i bilanci e correre ai ripari prima che sia davvero troppo tardi. Per limitare i danni, alberghi e strutture ricettive invernali stanno pensando perfino di rivedere i periodi di apertura. Una delle possibilità potrebbe essere quella di restare aperti solo quando c'è un numero sufficiente di turisti. Ma non c'è dubbio che in Alto Adige, ad esempio, gli albergatori chiuderanno qualche sauna e abbasseranno di qualche grado le piscine delle Spa.