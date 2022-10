Meteo, con l'Ottobrata cambia tutto. Giuliacci: "Caldo estivo ma poi..."

02 ottobre 2022 a

Ottobre parte con... l'Ottobrata. Il colonnello Mario Giuliacci presenta le previsioni meteo per l'inizio del mese all'insegna di un anticiclone "di matrice ibrida, ma con contributi sub tropicali". Cosa vuol dire? Avremo cieli sereni e temperature miti o quasi estive. Ma che cos'è l'Ottobrata? Il termine deriva dalle "tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia", ricorda il meteorologo sul suo sito meteogiuliacci.it. Si tratta dunque di un periodo durante il quale l'alta pressione domina per più giorni sul Mediterraneo centrale portando stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo-estivo che autunnale.

Per tutta la settimana che parte lunedì 3 ottobre le piogge saranno assenti e le temperature torneranno a salire toccando anche picchi di caldo anomalo. Ma "il periodo stabile e insolitamente caldo però ha già una data di scadenza, ed è scritta nelle mappe meteo", spiega Giuliacci.

"All'orizzonte si intravede già un nuovo brusco peggioramento portato da un'intensa perturbazione che, proveniente dal Nord Atlantico, riuscirà a interrompere il dominio dell'alta pressione e a spingere nuvole e piogge su gran parte delle nostre regioni" si legge sul sito. Giuliacci parla di una "data di scadenza" dell'Ottobrata. Di che giorno si tratta? "In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali la prossima perturbazione investirà l'Italia tra la fine di domenica 9 e lunedì 10, riportando sull'Italia la pioggia e la possibilità di violenti nubifragi". Così l'estate sarà definitivamente archiviata.