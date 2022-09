Caro energia, bollette di ottobre con rincari del 100%. “Ci aspetta un disastro”

29 settembre 2022 a

"Caro energia, ad ottobre +100% per le bollette. Una famiglia su cinque rischia di non pagare". I rincari delle bollette per il mese che sta per iniziare sono al centro del dibattito sulle pagine del Sole 24 Ore, che avverte sull’imminente raddoppio dei prezzi. “Speriamo che il prossimo governo sia formato rapidamente, i problemi da affrontare saranno molti e gravi. Sinora sulle bollette si è visto poco, ci aspetta un disastro, il nuovo governo dovrà agire molto tempestivamente”, l’avvertimento di Fabio Tamburini, direttore del quotidiano economico intervistato nel corso della puntata del 29 settembre di Agorà su Rai3.

Gli italiani devono quindi attendersi un salasso, in attesa dell’aggiornamento trimestrale dell’Arera sui rincari del costo delle bollette dell’elettricità. Secondo le stime di Nomisma Energia nel prossimo trimestre le bollette della luce potrebbero aumentare di circa il 60%, con un nuovo massimo del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh. Ma sempre dalla società di consulenza avvertono che senza una decisione del governo l’aumento potenziale delle bollette elettriche per il prossimo primo ottobre sarebbe al raddoppio. Un più 100% che spaventa e non poco, con rincari che sarebbero devastanti per le famiglie italiane. Addirittura secondo le previsioni di Facile.it a partire da ottobre la bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentare fino al 120%.