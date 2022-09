Barrette ritirate dai negozi, il marchio nel mirino del Ministero: ecco perché

Luca De Lellis 29 settembre 2022 a

Il Ministero della Salute, in data odierna, ha pubblicato un’avvertenza per il ritiro dal mercato di un lotto di barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella del noto marchio Carrefour Bio. La ragione del richiamo risiede nella segnalazione giunta direttamente dalla catena di supermercati Carrefour, che ha individuato il rischio relativo alla presenza di allergeni nel prodotto. Specificamente solfiti (23 +/- 6 mg/kg) che non erano stati attestati sopra la confezione.

Ovviamente coloro che non sono mai venuti a conoscenza di allergie a questo tipo di conservanti non hanno alcun problema nell’usufruire dell’alimento acquistato. Discorso inverso per i consumatori allergici che, per evitare eventuali problemi di salute, sono stati avvertiti proprio tramite la comunicazione del Ministero.

Il prodotto oggetto del richiamo, secondo il Fatto Alimentare, viene distribuito all’interno di contenitori da 125 grammi (5×25) ed espongono il numero di lotto 1812, con termine minimo di conservazione (Tmc) 23/12/2023. Le barrette di farro richiamate sono state fabbricate per Carrefour GS Spa dall’impresa Poggio del Farro Srl, nello stabilimento di via Bruscoli Cerdello 317/A a Firenzuola, nella città di Firenze.