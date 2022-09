Marche, a Senigallia torna l'incubo maltempo: tutti ai piani alti e solo spostamenti necessari

24 settembre 2022 a

Neanche un attimo di tranquillità per i cittadini delle Marche. Gli abitanti che si trovano nella zona rossa di Senigallia sono stati invitati a trascorrere la notte tra il 24 e il 25 settembre ai piani alti e a muoversi da casa solo per effettive e improrogabili necessità (è il giorno delle elezioni politiche). Inoltre, in via precauzionale, è stato loro rivolto l’invito a evitare di stazionare nei locali seminterrati e piano strada. La news filtra dall’amministrazione comunale, al termine della riunione con la prefettura di Ancona e la Regione Marche, dalla quale è emerso che l’allerta meteo per criticità idrogeologica, idraulica e temporali è estesa fino a tutta la giornata del 25. L’avvertimento si inserisce nelle ore in cui le Marche provano a rialzarsi dall’alluvione del 15 settembre (negli scorsi giorni è stato anche registrato un terremoto in provincia di Ascoli Piceno), evento che la Protezione civile regionale ha definito ‘fuori scala’ per piogge ed estensioni con la probabilità di accadere ogni mille anni.