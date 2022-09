Terremoto a Genova, doppia scossa: trema tutta la Liguria

Luca De Lellis 22 settembre 2022 a

Una doppia forte scossa di terremoto – di magnitudo 4.1 in base ad una prima stima - ha colpito l’intera provincia di Genova. Lo spavento è stato avvertito intorno alle 15.40, precisamente a una manciata di chilometri nell’entroterra della Liguria presso Bargagli, non lontano dal capoluogo. Il terremoto è arrivato anche in città. In particolare, una scossa è stata percepita con forza nella zona del palazzo della Regione Liguri e ha provocato l’evacuazione delle persone in strada.

Tanta gente si è quindi riversata nei marciapiedi delle vie genovesi per mettersi al sicuro da eventuali crolli di case e uffici. Numerose sono state le segnalazioni agli operatori dei Vigili del Fuoco, che al momento però non hanno ricevuto nessuna richiesta di interventi urgenti. Per ora, infatti, non si evidenziano notizie di feriti o di danni gravi dovuti al fenomeno naturale. È stata la stessa Protezione Civile ad annunciarlo in un comunicato: “Dalle prime verifiche effettuate, l’evento con epicentro localizzato nei Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni”.

Nel frattempo, onde evitare qualsiasi disagio pubblico, il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale per effettuare controlli di rito tra Genova e Recco. Come comunicato da Trenitalia, è tuttora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Per quanto riguarda invece i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Dopo quello nelle Marche dell’ora di pranzo da magnitudo 4.0, con epicentro ad Ascoli Piceno, ancora tanta gente è stata costretta a vivere altri attimi di paura.