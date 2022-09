Russia, navi da guerra in movimento nel mar Mediterraneo: Putin minaccia la Nato

19 settembre 2022 a

La Russia nel Mediterraneo rappresenta la sfida di Vladimir Putin alla Nato sul fronte Sud: è uno dei fronti del conflitto ucraino ancora in corso. Il mar Mediterrano rappresenta infatti un punto strategico per Putin, perché rappresenta l'unica via di accesso al Mar Nero e al Mar d'Azov, che bagna i territori ucraini controllati da Mosca.

Nelle acque del Mediterraneo - si legge sul Messaggero - ci sarebbero almeno 7 navi da guerra russe: l'incrociatore missilistico di classe slava Varyag (ammiraglia della flotta del Pacifico) e la grande nave antisommergibile Admiral Tributs, un cacciatorpediniere missilistico guidato. Poi due fregate missilistiche la Ammiraglio Grigorovich e la Admiral Kasatonov. Infine una corvetta missilistica guidata, la Orekhovo Zuevo e due sottomarini dotati di missili.

La situazione è talmente grave che oggi anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini all'evento conclusivo delle "Giornate del mare" organizzato a Trieste da Limes ha dichiarato: "La Russia è una minaccia nel Mediterraneo. La guerra in Ucraina ha da un lato effetti, dall'altro è un acceleratore di dinamiche già in atto nel Mediterraneo, un mare frequentato dai russi non solo in conseguenza della crisi ucraina, lo era già. Per l'Italia il Mediterraneo allargato è il quadrante di riferimento, lì risiedono i nostri interessi di sicurezza; in questo quadrante abbiamo implementato la presenza del nostro strumento militare".