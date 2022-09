Bologna, minacce di morte e insulti al banchetto di Fratelli d'Italia: “Vi appendiamo tutti”

18 settembre 2022 a

Scene vergognose a Bologna nei confronti di Fratelli d’Italia. «Vi appenderemo tutti, quale piazza preferite?», «Carogne», «Mafiosi» sono gli insulti e le minacce di alcuni ragazzi, in sella a delle biciclette che hanno accerchiato un banchetto elettorale di Fratelli d’Italia in centro a Bologna, in via Ugo Bassi. Nei confronti dei militanti del partito di Giorgia Meloni, riferisce Il Resto del Carlino, sono arrivate minacce di morte e ancora insulti di ogni genere, poi grida di scherno e "buu". Tra fischi e urla, alcuni sono scesi anche dalla bicicletta per meglio insultare gli attivisti di FdI. I momenti sono durati soltanto qualche minuto e non sono sfociati in un contatto fisico o altre violenze.

Il video dell’aggressione verbale è stato pubblicato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè sul proprio profilo Twitter: “A Bologna decine di ragazzi e ragazze accerchiano un banchetto di FdI, partono insulti e minacce. Questa è la democrazia per la sinistra. Bravi i nostri militanti a non reagire”.