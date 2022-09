Energia elettrica, la Francia spegne la luce all'Italia: "Rischio stop". La comunicazione di Edf

17 settembre 2022 a

Trentadue dei 56 reattori nucleari nazionali devono subire interventi e per questo motivo la Francia potrebbe privare Roma del 5% del proprio fabbisogno di energia elettrica. Nei prossimi due anni dunque niente elettricità da Parigi. Solo nel primo semestre del 2022 – secondo quanto scrive il quotidiano la Repubblica – l’Italia ha importato dalla Francia 6,7 Twh e in generale si affida all’import per il 13,4% del proprio fabbisogno energetico complessivo. La nuova austerity europea sarebbe necessaria per fare fronte agli aumenti di prezzo dei combustibili fa vedere i suoi effetti in un momento complicato per la Francia.

L’avvertimento per un possibile taglio dell’energia francese è contenuto in un documento dell’Edf, il colosso energetico nazionale transalpino, che è stato recepito anche dal Mite. Il ministero fa sapere che "i tecnici sono al lavoro su tutti gli scenari" e che "il problema era già noto da mesi".