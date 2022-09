Alluvione Marche, si aggrava il bilancio del disastro: 10 morti e 3 dispersi

16 settembre 2022 a

a

a

Non arrivano buone notizie dalle Marche a seguito dell’alluvione che ha colpito la regione. La prefettura di Ancona ha comunicato che sono salite a 10 le vittime - tutte identificate -, mentre sono tre le persone disperse e 50 i feriti. Il Centro di coordinamento soccorso continua a essere costantemente convocato presso la Sala operativa unificata permanente della Regione Marche in raccordo con il coordinamento della Protezione civile.

Morti e fango, strage nelle Marche. Draghi: "Faremo tutto il necessario"

Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono un bambino di 8 anni che era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra. Non si trova poi una bimba di 10 anni, insieme a sua madre. Ad Ostra si piangono quattro vittime, uno di questi è Fernando Olivi, 82 anni, con problemi di mobilità. L’acqua ha sorpreso in garage, invece, Diego Chiappetti, idraulico di 52 anni, Giuseppe Tisba, geometra di 65 anni, e il figlio Andrea di 25 anni. Stavano cercando di spostare le loro auto, quando l’onda di piena li ha sorpresi. Sempre ad Ostra è stato trovato Mohamed Ennaji, anche se non era residente in paese.

"Perché i temporali sono violenti" Giuliacci spiega le cause dell'alluvione nelle Marche

Il triste elenco delle vittime comprende anche Gino Petrolati, 89 anni, trovato senza vita questa mattina all’interno della sua auto a Bettolelle, dalle parti di Senigallia dove è stata trovata morta un’altra persona. A Trecastelli, sempre nell’entroterra, è morta Marialuisa Sereni, di 72 anni. La sua famiglia si è salvata ma lei non è riuscita a fuggire in tempo dal seminterrato in cui si trovava nella frazione di Passo Ripe. Mentre a Ostra Vetere è stata ritrovato il corpo di Erina Febi, 77 anni, che è morta annegata all’interno del suo appartamento. A Corinaldo, infine, è stato trovato il corpo senza vita di una ragazza. Un bilancio devastante dopo l’alluvione causato dal maltempo.