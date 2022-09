Napoli, porta la moglie all'ospedale ma non c'è il pronto soccorso e lei muore

16 settembre 2022 a

a

a

Una donna di 53 anni è morta ieri davanti all’ospedale partenopeo San Giovanni Bosco in circostanze ancora da chiarire del tutto e la polizia, su indicazione della Procura di Napoli, ha sequestrato la salma dopo il decesso. La donna aveva perso i sensi a casa e il marito intorno alle 22 l’ha portata da Afragola all’ospedale della zona Nord di Napoli, convinto che ci fosse ancora il pronto soccorso. Quando è arrivato ha trovato chiuso, perché l’ospedale non ha più il presidio di pronto intervento. Durante la pandemia la struttura è stata convertita infatti in Covid hospital, e poi ha ripreso a funzionare con prestazioni sanitarie ordinarie da aprile del 2022. Ma il pronto soccorso, riferimento per tutta la popolosa zona Nord della città e della provincia, non è stato ancora riaperto.

“Inondazione e omicidio colposo”. Si muove la Procura sul disastro nelle Marche

È arrivata così un’ambulanza del 118, ma, nonostante l’intervento tempestivo, per la cinquantatreenne non c’è stato nulla da fare. Il marito ha chiamato la polizia che ha poi sequestrato la salma e la cartella stilata dagli operatori sanitari di emergenza.