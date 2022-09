L'estate 2022 è la più calda nella storia d'Europa: battuto ogni record

08 settembre 2022 a

L’estate del 2022 è stata la più calda nella storia dell’Europa, col Continente colpito da ondate di caldo record e dalla peggiore siccità degli ultimi secoli. È quanto rilevato dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito da Commissione europea e dall’Agenzia spaziale europea. Il Copernicus Climate Change Service ha comunicato che le temperature in Europa sono state «le più alte mai registrate sia per il mese di agosto che per l’estate (giugno-agosto) nel suo insieme».

Inoltre, secondo i dati del C3S, nel mese di luglio 2022 il ghiaccio marino dell’Antartide ha toccato un minimo storico. Mai prima d’ora, in 44 anni di osservazioni satellitari, era stata registrata una estensione così limitata nel bel mezzo dell’inverno australe. L’estensione media raggiunta è risultata essere pari a 15,3 milioni di chilometri quadrati, circa 1,1 milioni di chilometri quadrati (7%) al di sotto della media del mese di luglio relativa al decennio 1991-2020. Dati che allarmano e non poco in vista del futuro.