IPhone 14, la presentazione del nuovo telefono Apple: i prezzi e le novità

Apple ha presentato la 14a serie del suo iconico e onnipresente iPhone, in occasione del suo primo evento di lancio di persona da prima dell’inizio della pandemia di coronavirus. Standard, Plus e Pro: l’iPhone 14 si fa in tre. Nelle prime due versioni, il design è praticamente identico a quello del predecessore. Resta il notch, la «tacca» che ingloba fotocamera frontale e sensori. L’iPhone 14 di base ha un display da 6,1 pollici, il Max da 6,7 pollici. Apple promette miglioramenti sotto la scocca, con un processore più veloce del 18% e una fotocamere più efficiente. iPhone 14 Pro costerà 999 dollari, l'iPhone 14 Pro Max costerà invece 1.099 dollari.

Tra le funzionalità evidenziate da Cupertino, c’è il Crash Detection (che rileva se l’utente è stato coinvolto in un incidente stradale e lancia l’allarme) e un sistema di emergenza satellitare, utile in assenza di segnale. Negli Stati Uniti, i nuovi iPhone non avranno una Sim fisica ma solo la eSim. Il prezzo dell’iPhone pro (da 799 dollari) è uguale a quello del predecessore. Cupertino ha però tenuto in coda la novità che scarta dallo scorso anno: un iPhone 14 Pro, con un nuovo chip (l’A16), un display che assicura essere «il più brillante di sempre», un set di fotocamere ridisegnato e l’addio al notch «fisico», che da ingombro fisso viene ribattezzato «isola dinamica»: un’area del display funzionale che cambia in base all’utilizzo.

È stata la nuova serie di smartwatch il primo prodotto presentato dalla Mela nel suo evento, trasmesso da Cupertino. L’Apple Watch 8 spinge, come sottolineato dal ceo Tim Cook, sulla salute e sulla sicurezza. Dopo le chiamate di emergenza, arriva anche qui la funzione che comprende se l’utente è stato coinvolto in un incidente stradale. Il merito è dei dati raccolti dai sensori presenti sul dispositivo - tra i quali Gps, accelerometro e barometro - e di un algoritmo sviluppato sulla base di migliaia di crash test. Se il Watch 8 rileva un incidente, invia una notifica all’utente. E se non riceve risposta, inoltra l’allarme a una serie di contatti selezionati. Tra i nuovi sensori installati al polso, c’è quello che rileva la temperatura. Un dato sulla quale si basa un’altra nuova funzione: traccia il ciclo mestruale, segnala possibili irregolarità e i giorni di ovulazione.