Apple presenta gli iPhone 14: quattro versioni e nuove funzioni come l'Sos automatico in caso di incidente

Davide Di Santo 07 settembre 2022

Dopo tre anni gli eventi di lancio dei dispositivi Apple tornano in presenza allo Steve Jobs Theatre di Cupertino. L’occasione è di quelle che contano, ossia la presentazione dei nuovi iPhone 14 da parte del ceo Tim Cook. Quattro le versioni: Standard, Plus, Pro e Pro Max. Nelle prime due non s vedono stravolgimenti nel design: resta il notch, ossia la «tacca» che ingloba fotocamera e sensori.

L’iPhone 14 di base ha un display da 6,1 pollici mentre il Plus da 6,7. All’interno c’è un processore più veloce del 18% e fotocamere più efficienti. Tra le funzionalità evidenziate da Apple c’è il Crash Detection che rileva se l’utente è stato coinvolto in un incidente stradale e nel caso lancia l’allarme, e un sistema di emergenza satellitare. Negli Stati Uniti, i nuovi iPhone non avranno una Sim fisica ma solo quella virtuale, la eSim: un assaggio di futuro per l’Europa.

L’iPhone 14 Pro invece ha un nuovo chip, l’A16, e un display definito «il più brillante di sempre», un set di fotocamere ridisegnato e l’addio al notch sostituito da un’«isola dinamica». Si tratta un’area del display funzionale che cambia in base all’utilizzo. Preordini dal 9 settembre, disponibilità effettiva dal 16 settembre. I prezzi: iPhone 14 a partire da 1.029 euro, iPhone 14 Plus da 1.179, iPhone 14 Pro da 1.339 euro, iPhone 14 Pro Max a partire da1.489 euro.

La prima serie di prodotti presentati a Cuperino è stata quella degli orologi smart. Watch 8 si arricchisce di nuove funzioni, tra cui il Crash Detection, ma rileva anche la temperatura corporea e traccia il ciclo mestruale, segnalando possibili irregolarità e i giorni di ovulazione. Oltre al Watch 8 - da 509 euro - e alla sua versione SE (da 309 euro), la novità è l’Apple Watch Ultra (1.009 euro), dispositivo pensato per gli utenti "estremi". Dotato di cassa in titanio, resiste a temperature proibitive e ha funzioni evolute di navigazione e per lanciare allarmi sicurezza. Estrema anche la batteria di durata doppia rispetto al Watch 8 base (36 ore). Presentati anche i nuovi auricolari AirPods Pro 2 con chip H2 e cancellazione rumore. Al termine dellApple Event, Apple Inc ha guadagnato a Wall Street lo 0,56% e gli analisti hanno sottolineato la prospettiva che il nuovo iPhone 14 inneschi un forte ciclo di aggiornamento dei dispositivi.