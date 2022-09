Incendio San Giuliano Milanese, in fiamme solventi chimici e rifiuti pericolosi: "Non aprite le finestre"

07 settembre 2022 a

Paura nell’hinterland di Milano per un grosso incendio che è divampato nella fabbrica Nitrolchimica, che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, a San Giuliano Milanese a via Monferrato. Secondo le prime indicazioni dei vigili del fuoco, l’incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si è esteso alle ditte vicine tra cui la Nitrolchimica. Al momento sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco. Ci sarebbero diverse persone coinvolte: almeno sei feriti di cui uno in modo grave.

L’incendio ha innalzato una densa colonna di fumo nero, come testimoniano anche i tanta video e foto messe in rete dai residenti. "Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata", ha scritto sula sua pagina Facebook il Comune di San Giuliano Milanese.