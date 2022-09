Instagram come TikTok? La sperimentazione fa flop, utenti in rivolta

Alice Antico 03 settembre 2022 a

Su Instagram sono state sospese alcune delle sperimentazioni introdotte negli ultimi mesi per testare nuove funzioni simili a quelle di TikTok. La causa? Le estese critiche e irritazioni che sono state generate tra gli utenti. Tra le funzioni accantonate ci sono i video e le foto visualizzati a tutto schermo; sono stati anche ridotti i contenuti raccomandati scelti dall’algoritmo. Secondo gli utenti che nelle ultime settimane se ne sono lamentati, queste funzioni impedivano di vedere le fotografie dei propri amici, cioè la caratteristica per cui era nato Instagram e che lo aveva reso popolare e apprezzato come social network.

La decisione di Mosseri, capo di Instagram, è stata un po’ inaspettata: pur ammettendo che il nuovo sistema necessitasse di alcuni miglioramenti, egli aveva, in realtà, confermato di voler mantenere le modifiche introdotte, relative sia ai video che ai contenuti consigliati dagli algoritmi. Successivamente, invece, Mosseri ha affermato che le nuove funzioni sarebbero state rimosse entro un paio di settimane. Comunicando la decisione nel corso di un’intervista col giornalista specializzato in tecnologia Casey Newton, il capo di Instagram ha comunque fatto capire di essere intenzionato a sperimentare nuove strategie per rendere il social più competitivo.

L’introduzione dei video a tutto schermo e dei contenuti suggeriti dagli algoritmi era stata interpretata come la più recente mossa di Meta, la società che possiede Instagram, per restare competitiva con il rivale cinese TikTok, un vero colosso che da due anni a questa parte si presenta come il social network più scaricato al mondo. Per questo si era parlato di “TikTokizzazione di Instagram”, soprattutto dopo l’introduzione dei ‘Reels’, video brevi molto simili a quelli che vengono condivisi su TikTok. A questi si erano aggiunte, poi, tutta una serie di nuove funzioni scollegate tra loro, che la piattaforma aveva presentato negli ultimi mesi. Queste, per l’appunto, avevano irritato molti utenti, a giudicare dalle reazioni online, perché sono state interpretate come segnali di un’azienda che non sa quale forma dare ad uno dei propri prodotti di punta.