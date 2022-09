Twitter, arriva la funzionalità “Edit”: si potranno modificare i messaggi. Tutte le novità

01 settembre 2022 a

Twitter si prepara ad una modifica rivoluzionare del microblogging, introducendo per la prima volta nella storia del social network il pulsante ‘modifica’. La società fondata da Jack Dorsey sta testando la nuova funzione con un piccolo gruppo di utenti, per poi in seguito rendere disponibile agli abbonati al servizio Twitter Blue, che costa 4,99 dollari al mese. La funzionalità si chiamerà ‘Edit Tweet’ in inglese e permetterà di modificare il tweet entro 30 minuti dalla pubblicazione. “Se vedete un Tweet modificato è perché stiamo testando il pulsante di modifica. Questo sta accadendo e andrà tutto bene” il messaggio del social network in un cinguettio, che è stato preso d’assalto dagli utenti di mezzo mondo, che si dividono sulla funzionalità. Da una parte c’è chi accoglie con soddisfazione la possibilità di poter effettuare delle modifiche in caso di refusi non voluti, dall’altra c’è chi teme che si possano modificare le notizie una volta lanciate e che ciò possa creare confusione per le informazioni.