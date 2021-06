Lecco, violenta rissa tra migranti in stazione. Matteo Salvini pubblica il video: "Ecco l'integrazione modello sinistra"

24 giugno 2021 a

Si ammazzano di botte nella stazione del treno a Lecco. La violenta rissa tra immigrati che si pestano è avvenuta qualche giorno fa proprio sui binari ma il video è diventato virale sui social nelle ultime ore. I migranti mezzi nudi si inseguono sulla banchina e si picchiano brutalmente, la rissa viene bloccata solo grazie all'arrivo degli agenti della Polfer della stazione lombarda. Tuona Matteo Salvini di fronte alle immagini scioccanti di sangue e violenza: "Pazzesco - denuncia sui social il leader della Lega - Botte e sangue sui binari a Lecco, ennesima rissa tra giovani immigrati molto agitati… La bella integrazione modello sinistra! Grazie anche in questo caso alle Forze dell’ordine, oltre all’incolumità ogni giorno rischiano di essere indagati per aver fatto il proprio dovere (ma per loro nessuno si inginocchia).

