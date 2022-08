Che succede a Facebook, algoritmo in tilt: "Spam nelle pagine e bacheche impazzite"

24 agosto 2022 a

Facebook down? Per ore gli utenti hanno segnalato il caos sul social network di Mark Zuckerberg con bacheche piene di post di persone che non conoscevano, gruppi mai seguiti o addirittura commenti di vip. “È come se il feed fosse impazzito, mi compaiono pagine che non ho mai cominciato a seguire”, cinguettavano diversi utenti su Twitter: Centinaia di segnalazioni finite in tendenza martedì 24 agosto.

Insomma, per alcune ore, l’algoritmo di Facebook è totalmente impazzito con un’ondata di spam sulle pagine degli utenti che sembrerebbe riconducibile a un bug del sistema di "Meta". In realtà non si è trattato di un autentico “down” del sito perché Facebook non ha mai smesso di funzionare. I problemi sono iniziati intorno alle 8.30 del mattino quando il sito Downdetector.com, punto di riferimento per quanto riguarda i problemi relativi alle piattaforme social e ai servizi online, ha registrato migliaia di segnalazioni. L'ipotesi hacker sarebbe però già stata esclusa: la società infatti ha ammesso il tilt e ha spiegato che, da ore, sono al lavoro per risolverlo.