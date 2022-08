Reggio Calabria, spari contro la segreteria del candidato Forza Italia Francesco Cannizzaro

23 agosto 2022 a

Tre colpi di pistola conficcati nella vetrata della segreteria mentre Francesco Cannizzaro e i suoi collaboratori erano all'interno per una riunione politica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma l'attentato a Reggio Calabria, avvenuto in serata e poco lontano dalla sede del Consiglio regionale, fa paura. Il deputato di Forza Italia, ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre, si trovava dentro i locali quando sono stati esplosi i colpi ad altezza uomo. Sul posto la polizia e la Scientifica.