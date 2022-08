Nuovo virus dalla Cina, come si trasmette Langya: i sintomi intestinali, attacca fegato e reni

09 agosto 2022 a

Un nuovo tipo di Henipavirus di origine animale (chiamato Langya henipavirus, LayV) che può infettare gli esseri umani è stato trovato nella provincia dello Shandong della Cina orientale e nella provincia dell'Henan della Cina centrale e finora ha infettato 35 persone nelle due province. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine da scienziati di Cina e Singapore. Gli studiosi che hanno partecipato allo studio hanno sottolineato che questo Henipavirus appena scoperto, che potrebbe provenire da animali, è associato ad alcuni casi febbrili e le persone infette hanno sintomi tra cui febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea.

L'henipavirus può causare gravi malattie negli animali e nell'uomo e sono classificati come virus di livello 4 di biosicurezza con tassi di mortalità compresi tra il 40 e il 75%, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, evidenziando che questo è molto più alto del tasso di mortalità del coronavirus. Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l'Henipavirus e l'unico trattamento è la terapia di supporto per gestire le complicanze. Finora non è stato trovato alcun focolaio significativo di Langya henipavirus, il che significa che la trasmissione del virus da uomo a uomo non è stata dimostrata, sebbene rapporti precedenti suggeriscano che il virus può essere trasmesso da persona a persona.