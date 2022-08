Il leader di Azione preso di mira sui social. #calendachiedecose vola su Twitter

02 agosto 2022 a

L'hastag #calendachiedecose, condiviso nel giro di poche ore 1854 volte, diventa virale su Twitter. Carlo Calenda è preso di mira sui social per le condizioni poste al Pd (e poi ottenute) sull’accordo siglato oggi con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova per l'alleanza che ha l'obiettivo di fermare l'avanzata del centrodestra alle prossime elezioni politiche.

Calenda vuole Alsazia e Lorena#CalendaChiedeCose — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) August 2, 2022

Con un crescendo di richieste sempre più improbabili esplode l'ironia degli utenti sui social, dal famossisimo Osho che cinguetta "Calenda vuole Alzazia e Lorena" ai normali utenti. "O i Simpson la smettono di usare la mia immagine per il Commissario Winchester o non se ne fa niente", "Calenda ha chiesto l'agenda Draghi. In pelle umana", "Voglio fare il terzo Papa melomerito...", "Calenda chiede che il Sole giri intorno a lui, altrimenti non se ne fa niente", "Totti e Ilary tornino insieme, sennò non se ne fa niente" sono solo alcuni dei tweet più esilaranti che hanno preso di mira il leader di Azione.