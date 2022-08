Positano, spettacolo indecente: la coppia si fa immortalare così, video virale

01 agosto 2022 a

Immortalati in un video mentre fanno sesso orale in pieno giorno lungo la SS163 in località Garitta, a Positano. Il filmato girato sull'esclusiva Costiera Amalfitana è diventato subito virale sui social. Venerdì scorso la coppia non era passata inosservata con lei in giro in reggiseno e perizoma, poi lo spettacolo indecente in mezzo alla strada ripreso subito dai passanti.

Il filmato - lei china su di lui con i pantaloni abbassati - è rimbalzato su WhatsApp diventando virale. Se adesso i due venissero identificati scatterebbe la multa salatissima: il dispositivo dell'articolo 527 del Codice Penale stabilisce che "chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000".

