L'annuncio di Sogei: "Niente attacco hacker all'Agenzia delle Entrate"

25 luglio 2022 a

a

a

L'attacco hacker all'Agenzia delle Entrate diventa un giallo. «In merito al presunto attacco informatico al sistema informativo della fiscalità, Sogei spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione Finanziaria». È quanto si legge in una nota.

Gli hacker russi colpiscono ancora: attacco all'Agenzia delle Entrate

«Dagli accertamenti tecnici svolti - prosegue la nota - Sogei esclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell’Agenzia delle Entrate. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Polizia Postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso».

Sintomi, casi e rischi. Perché il vaiolo delle scimmie non è il nuovo Covid

«LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78 giga byte di dati dalla Agenzia delle Entrate, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la consueta minaccia è di pubblicare i dati disponibili» aveva spiegato Pierguido Iezzi, CEO di Swascan polo della cybersicurezza del Gruppo Tinexta, rendendo noto l’attacco informatico ad opera della gang ransomware russa che ora viene però smentito.