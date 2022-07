Elon Musk, “relazione intima con la moglie dell'amico”. Ecco cos'è successo tra il patron di Tesla e Sergey Brin

24 luglio 2022 a

«L’amicizia di Elon Musk con Sergey Brin è stata rovinata da una presunta relazione». Con questo titolo, il Wall Street Journal apre la sua homepage sul sito raccontando di un breve «love affair» fra il numero uno di Tesla e la moglie del co-fondatore di Google, che avrebbe portato la coppia al divorzio. La «breve relazione» daterebbe dello scorso autunno e la richiesta del divorzio da parte di Brin è seguita qualche mese dopo, all’inizio di quest’anno, «ponendo fine alla lunga amicizia tra i due miliardari del settore tecnologico, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione», scrive il quotidiano di New York.

Musk - ricorda il Wall Street Journal - è la persona più ricca del mondo, con una fortuna stimata di 240 miliardi di dollari, mentre Brin è l’ottavo in classifica con 95 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. I due erano amici di lunga data fin dagli inizi di entrambi nella Silicon Valley: durante la crisi finanziaria del 2008, Brin ha aiutato Tesla con circa 500 mila dollari mentre nel 2015, Musk ha regalato all’amico uno dei primi veicoli sport-utility completamente elettrici di Tesla. Ma negli ultimi mesi, hanno notato le persone che lavorano con loro, «si è registrata una crescente tensione tra i due uomini e i loro team». In particolare, «Brin ha ordinato ai suoi consulenti finanziari di vendere i suoi investimenti personali nelle aziende di Musk», anche se non si sa a quanto ammontino e se la vendita sia poi effettivamente avvenuta.

Brin, ricostruisce il quotidiano, «ha chiesto il divorzio da Nicole Shanahan nel gennaio di quest’anno, adducendo «differenze inconciliabili», secondo i documenti depositati presso il Tribunale Superiore della Contea di Santa Clara. La richiesta di divorzio è stata presentata alcune settimane dopo che il cofondatore di Google è venuto a conoscenza della breve relazione, secondo le fonti del giornale: «All’epoca della presunta relazione, all’inizio di dicembre, Brin e sua moglie erano separati ma vivevano ancora insieme». I due si erano conosciuti 7 anni fa ma erano sposati da 4 ed hanno una figlia. Dopo la relazione, Musk si sarebbe pubblicamente scusato con l’ex amico, ma i rapporti sono rimasti tesi, sempre secondo quanto ricostruisce il WSJ.