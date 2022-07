La previsione drammatica di Guido Crosetto: cosa salta in autunno per colpa del prezzo dell'energia

Giada Oricchio 22 luglio 2022 a

Cosa ci aspetta in autunno? L’inflazione corre e la crisi energetica è destinata ad aggravarsi, per questo la previsione di Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, è catastrofica. L’imprenditore ha scritto su Twitter: “Il prezzo dell’energia è ormai a 500€ il MGWH. In autunno si prevede prezzo tra 500 e 1000. A quel prezzo una gran parte del sistema produttivo e manifatturiero (ma non solo), salta”. E le conseguenze sono facilmente immaginabili: aumento della disoccupazione, disordini sociali e crollo del Pil. Una situazione di emergenza che sarà affrontata dal nuovo esecutivo.

Il premier Mario Draghi, infatti, resterà in carica per gli affari correnti fino al 25 settembre, giorno delle elezioni stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo lo scioglimento delle Camere. Fratelli d’Italia è in testa ai sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani e la leader Giorgia Meloni è la candidata premier in pectore anche se Berlusconi e Salvini nicchiano. Ma c’è di più: secondo il quotidiano La Repubblica, proprio Crosetto sarebbe nella lista di ministri della Meloni. Tuttavia, l’ex deputato a un utente Twitter che gli ha chiesto se ci fossero soluzioni all’impennata del costo dell’energia, ha risposto: “Sì, ma io sono un semplice cittadino e non competono a me”. Almeno fino a fine settembre. La campagna elettorale è iniziata.