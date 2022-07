Addio a Luca Serianni, lutto nel mondo della cultura. Il cordoglio unanime dopo la morte

21 luglio 2022 a

a

a

È morto questa mattina all'ospedale San Camillo di Roma, il professor Luca Serianni. Aveva 74 anni. Il noto linguista era stato investito da un'auto ad Ostia lo scorso 18 luglio, mentre attraversava le strisce pedonali. Le sue condizioni si erano mostrate sin da subito disperate. A dare l'annuncio della scomparsa la famiglia, dopo che i medici hanno constato l'esito piatto dell'elettroencefalogramma, dichiarando la morte cerebrale. "Ringraziamo tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto", i familiari e gli amici "esprimono la loro personale gratitudine al personale sanitario dell'Ospedale San Camillo di Roma".

"È in coma". Dramma a Ostia, il prof. Serianni travolto sulle strisce pedonali

"La Sapienza saluta Luca Serianni, punto di riferimento nella cultura nazionale". Questa la comunicazione sul sito dell'Università La Sapienza di Roma, dopo la notizia della morte cerebrale del professor Luca Serianni. "La rettrice Antonella Polimeni a nome suo personale e di tutta la comunità universitaria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Serianni, docente emerito della Sapienza, illustre linguista e filologo, punto di riferimento nella cultura nazionale per gli studi sulla lingua italiana". Cordoglio unanime dai vertici della politica romana e della Regione Lazio. "È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell'ospedale. Purtroppo le condizioni del professore Serianni sono apparse subito molto gravi" ha comunicato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. E il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri si è detto "Profondamente addolorato per la scomparsa del professor Luca Serianni. Oggi l'Italia perde un linguista di fama internazionale, uno studioso appassionato, un docente generoso, innamorato dei suoi studenti. Sono vicino ai suoi cari e a quanti gli volevano bene". Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha twittato: "Con Luca Serianni perdiamo uno dei più grandi linguisti italiani, uno studioso colto e raffinato che ha formato generazioni di studenti e dato un contributo unico alla cultura italiana. Voglio esprimere a nome di tutta la Regione Lazio la vicinanza ai suoi cari".

Il linguista e filologo Luca Serianni, professore emerito di storia della lingua italiana dell'Università "La Sapienza" di Roma, dove ha insegnato dal 1980 al 2017, accademico di grande autorevolezza e fama internazionale nel campo degli studi sul linguaggio poetico e la grammatica storica. Socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, vicepresidente della societa' Dante Alighieri, Serianni è stato curatore dal 2004 del dizionario Devoto-Oli Storia della lingua italiana e autore di molti volumi. Tra i riconoscimenti internazionali aveva ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Valladolid e il dottorato honoris causa dell'Università di Atene.