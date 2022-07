David Rossi, dal video alle minacce. Commissione d'inchiesta nel mirino, Zanettin: "Solidarietà a Migliorino"

20 luglio 2022 a

Novecentotrenta pagine, alcune ipotesi giudicate compatibili con la dinamica della caduta e tanti dubbi che la commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Mps, non è ancora riuscita a dirimere. Il primo, inquietante mistero nel caso Monte dei Paschi di Siena riguarda un file video, cancellato da una chiavetta Usb e recuperato grazie a Luca Migliorino, parlamentare M5S membro della Commissione parlamentare d'inchiesta. Una ripresa di 5 minuti che mostra due persone uscire da un ingresso secondario di Mps in Piazza della Badia alle 20.01, due minuti dopo la morte di David Rossi. È un video importante, ha spiegato Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare perché "contrasta con tutti gli atti processuali, gli inquirenti hanno sempre sostenuto non esistessero uscite alternative all'ingresso principale alla banca". Ed è sempre lui oggi, il presidente della Commissione, ad esprimere piena solidarietà al collega Migliorino, finito nel mirino dopo la scoperta dell'importantissimo filmato.

''Apprendo di gravissimi atti intimidatori rivolti nei confronti dell'onorevole Luca Migliorino, verosimilmente legati alla sua attività parlamentare - dichiara Zanettin - A nome della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, che ho l'onore di presiedere, intendo esprimere a Migliorino e alla sua famiglia la massima solidarietà. Sono comunque certo che queste oscure minacce non faranno in alcun modo deflettere Migliorino dal grande impegno profuso finora nella Commissione di inchiesta''.

